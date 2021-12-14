Петербургские дворы превратились в проезжую часть из-за снежных пробок на дорогах

Санкт-Петербург, 14 декабря. Дорожная ситуация в Санкт-Петербурге остается сложной из-за снежного коллапса. Водители объезжают заторы по заснеженным дворам, чем создают неудобства пешеходам и жителям ближайших домов.

Петербуржцы продолжают жаловаться в социальных сетях на транспортные проблемы, возникающие из-за нерасчищенного снега. Например, житель дома №110/1 по Ленинскому проспекту сообщил в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте» о пробке, которая образуется в его дворе по утрам.

«На работу выехать не дают, спать тоже мешают», — посетовал петербуржец, подкрепивший свои слова видео.

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Еще один транспортный коллапс образовался утром 14 декабря во дворах жилых домов, расположенных в районе улицы Шувалова и Ручьевского проспекта. Там на узкой дороге притерлись автомобили, чем полностью перекрыли выезд нескольким кварталам. По словам сообщившей об этом пользовательницы «ВКонтакте», альтернативной дорогой через карман воспользоваться невозможно, поскольку на ней не разъехаться с маршрутками.

«Народ кружит по дворам, а там коллапс», — отмечается в сообщении.

vk.com / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Ситуация со снегом в Петербурге остается сложной с конца ноября. Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявлял, что разделяет недовольство горожан сроками уборки улиц. При этом градоначальник отмечал, что неправильно припаркованные автомобили мешают снегоуборочной технике.