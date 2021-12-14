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Всего 129 единиц техники вышли убирать от снега Петербург утром 14 декабря

Общество
Всего 129 единиц техники вышли убирать от снега Петербург утром 14 декабря
Федеральное агентство новостей  / 

Последствия снегопада, обрушившегося на Санкт-Петербург 13 декабря, до сих пор вызывают проблемы в городе: автомобильные пробки, нечищеные тротуары и так далее. Для многих горожан дорога до работы стала настоящим испытанием.

Согласно данным онлайн-карты комитета по благоустройству Петербурга, утром 14 декабря на дорогах города задействовано 129 транспортных единиц. Наименьшее количество уборочной техники в Адмиралтейском (три единицы), Выборгском (две), Калининском (одна), Красногвардейском (две) и Кронштадтском (три) районах.

Член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС», главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин в комментарии ФАН выразил мнение, что небольшое количество задействованной снегоуборочной техники — настоящая проблема для города. По его мнению, в Петербурге необходимо уже вводить целое управление по борьбе со снегом. В противном случае ситуация не изменится.

Петербург утром 14 декабря вышли убирать от снега всего 129 единиц техники
Невские Новости / Тильда Котлинская

«Число жалоб растет с каждым днем. Власть не предпринимает усилий для того, чтобы не было гололеда, роста числа ДТП. Все это несет угрозу жизни. Можно ожидать увеличение числа пострадавших граждан. Что может быть важнее для власти, чем жизнь граждан? Ничего», — пояснил Антон Бредихин.

Он выразил мнение, что в Петербурге необходимы оперативные решения по кардинальному изменению ситуации. То, что ситуация со снегом будет повторяться изо дня в день, нет сомнений.

«Нужны новые качественные решения. Очевидно, тех методов, которые предпринимают власти, недостаточно», — заключил Антон Бредихин.

Петербург утром 14 декабря вышли убирать от снега всего 129 единиц техники
Федеральное агентство новостей /

Администрация губернатора Александра Беглова уже не раз давала обещания привести городские территории в порядок. Однако снег все еще не расчищен, а горожан поджидает новая напасть в виде опасной гололедицы на тротуарах. Коммунальщики продолжают игнорировать поступающие жалобы местных жителей о гигантских сосульках, которые свисают с крыш Петербурга.

Лидером по количеству жалоб на некачественную уборку снега в декабре стал Фрунзенский район, жители которого всего за несколько дней оставили на портале «Наш Санкт-Петербург» почти 2000 жалоб. Следом за ним идут Московский и Невский районы. Критическая ситуация в первые дни месяца сложилась и в Пушкинском районе. При этом, как сообщает РБК, из-за многочисленных жалоб районная прокуратура даже начала проверку исполнения федерального законодательства по содержанию зимой участка дороги на Московском шоссе.

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петербург снегопад снег
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