Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 декабря 08:31
08:28
Общество
Якутские депутаты поддержали федеральный законопроект о QR-кодах
08:25
Общество
Глава Минздрава Мурашко: коронавирус у пациентов с «Омикроном» протекает без симптомов
08:09
Общество
Более 30 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы из-за снегопада
08:00
Политика
Турция может попросить у России преференции за сотрудничество с Крымом
07:45
Экономика
Средняя цена за килограмм квашеной капусты увеличилась на 34% в 2021 году
07:45
Происшествия
Главное управление МЧС предупредило петербуржцев о сильном ветре
07:26
Армия
Поставки вертолетов Ка-52М российской армии будут проводиться параллельно с испытаниями
07:00
Общество
День памяти святого пророка Наума: что можно и нельзя делать 14 декабря
06:56
Армия
Строительство баз для хранения и ремонта ракет «Циркон» началось на севере России
06:36
Общество
Россия потратит на модернизацию электротранспорта в 13 городах 400 млрд рублей
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Главное управление МЧС предупредило петербуржцев о сильном ветре

Происшествия
Главное управление МЧС предупредило петербуржцев о сильном ветре
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 14 декабря. Сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду ожидается на территории Санкт-Петербурга во вторник, 14 декабря.

Соответствующей информацией поделилось городское управления МЧС России. При таких условиях следует быть внимательными и осторожными.

«Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 14 декабря по Невской губе Финского залива ожидается усиление юго-западного, южного ветра до 16 м/с», — сказано в сообщении.

Ведомство советует во время сильного ветра не парковать машины около деревьев или ненадежных конструкций. Также пешеходам стоит обходить рекламные щиты, шаткие строения и здания, где кровля слабо закреплена.

МЧС недавно объявило экстренное предупреждение из-за снега в 13 районах Сахалина.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Главное управление МЧС предупредило петербуржцев о сильном ветре
погода мчс прогноз
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать