Главное управление МЧС предупредило петербуржцев о сильном ветре

Санкт-Петербург, 14 декабря. Сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду ожидается на территории Санкт-Петербурга во вторник, 14 декабря.

Соответствующей информацией поделилось городское управления МЧС России. При таких условиях следует быть внимательными и осторожными.

«Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 14 декабря по Невской губе Финского залива ожидается усиление юго-западного, южного ветра до 16 м/с», — сказано в сообщении.

Ведомство советует во время сильного ветра не парковать машины около деревьев или ненадежных конструкций. Также пешеходам стоит обходить рекламные щиты, шаткие строения и здания, где кровля слабо закреплена.

МЧС недавно объявило экстренное предупреждение из-за снега в 13 районах Сахалина.