Организаторов концерта «25/17» в Петербурге накажут за отсутствие средств дезинфекции и масок

Санкт-Петербург, 13 декабря. Внушительный штраф грозит организаторам концерта российской группы «25/17» в Санкт-Петербурге, которые провели выступление музыкантов, нарушив антиковидные меры. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре города.

Концерт проходил на площадке «Гигант Холл» 10 декабря. Организаторы не получили разрешение на его проведение. Во время проверки были выявлены и другие множественные нарушения.

«В помещении отсутствовали средства дезинфекции, разметка, у персонала и посетителей не было масок», — сообщили в комитете.

В Петербурге продолжается борьба с нарушениями мер, принятых для предотвращения распространения коронавируса. За последнее время в городе число заболевших только увеличивается. Данные статистики выглядят особенно тревожными на фоне того, что губернатор города Александр Беглов недавно пообещал достижение коллективного иммунитета к началу 2022 года.

Ранее стало известно, что число заболевших COVID-19 жителей Петербурга резко увеличилось за последние сутки. Согласно официальным данным, сейчас в стационарах находится 5871 пациент, а накануне их было 5603 человека.