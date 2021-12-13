Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 декабря 20:23
20:22
Политика
Глава евродипломатии Боррель: ЕС нацелен на сдерживание агрессии в отношении Украины
20:22
Происшествия
Охотник на педофилов в Британии перепутал адреса и устроил погром в доме старушки
20:20
Политика
Украинцы обрадовались предупреждению финского генерала насчет России
20:17
Общество
Регулярное употребление гранатового сока способствует нормализации давления
20:16
Экономика
Правительство РФ расширит поддержку газомоторного транспорта
20:16
Экономика
Финансисты перечислили важные факторы давления на российский рубль
20:15
Политика
«Об интересах Германии речи не идет»: глава МИД ФРГ Анналена Бербок защищает позиции США
20:13
Армия
ВМС США перебросили поврежденную в Южно-Китайском море подлодку Connecticut в Сан-Диего
20:12
Общество
Интервалы движения поездов увеличены на красной ветке петербургского метро
20:11
Общество
Штрафы за некачественную уборку снега в Петербурге превысили 2 млн рублей
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Организаторов концерта «25/17» в Петербурге накажут за отсутствие средств дезинфекции и масок

Общество
Организаторов концерта «25/17» в Петербурге накажут за отсутствие средств дезинфекции и масок
Пресс-служба СК «Юбилейный»

Санкт-Петербург, 13 декабря. Внушительный штраф грозит организаторам концерта российской группы «25/17» в Санкт-Петербурге, которые провели выступление музыкантов, нарушив антиковидные меры. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре города.

Концерт проходил на площадке «Гигант Холл» 10 декабря. Организаторы не получили разрешение на его проведение. Во время проверки были выявлены и другие множественные нарушения.

«В помещении отсутствовали средства дезинфекции, разметка, у персонала и посетителей не было масок», — сообщили в комитете.

В Петербурге продолжается борьба с нарушениями мер, принятых для предотвращения распространения коронавируса. За последнее время в городе число заболевших только увеличивается. Данные статистики выглядят особенно тревожными на фоне того, что губернатор города Александр Беглов недавно пообещал достижение коллективного иммунитета к началу 2022 года.

Ранее стало известно, что число заболевших COVID-19 жителей Петербурга резко увеличилось за последние сутки. Согласно официальным данным, сейчас в стационарах находится 5871 пациент, а накануне их было 5603 человека.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Организаторов концерта «25/17» в Петербурге накажут за отсутствие средств дезинфекции и масок
концерт ограничения пандемия
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать