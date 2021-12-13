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Петербурженка спасла из унитаза живого котенка на Петергофском шоссе

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 18:13
Общество
Петербурженка спасла из унитаза живого котенка на Петергофском шоссе
pixabay.com  /  Pexels

Санкт-Петербург, 13 декабря. Необычную находку в своем унитазе обнаружила жительница Петербурга Маргарита. Женщина спасла забравшегося в трубу котенка.

Инцидент произошел 12 декабря в доме 11/21 по Петергофскому шоссе в Северной столице. По словам петербурженки, вероятнее всего котенок провалился в фановую трубу, которая имеет продух на чердаке. После этого кто-то из соседей сверху спустил его.

«Сейчас с котенком все хорошо, его я отмыла, посушила, в ветеринарную клинику отнесла, там его осмотрели, провели диагностику состояния здоровья. У котенка больные глазки, но это все лечится», — рассказала Маргарита в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Петербурженка спасла из унитаза живого котенка на Петергофском шоссе
vk.com / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Ситуации с застрявшими в разных местах животными встречаются часто. Например, недавно котенок застрял в двигательном отсеке автомобиля в подмосковной Коломне. Хозяйка машины обратилась к пожарным после того, как завела ее и услышала мяуканье.

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