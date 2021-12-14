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Биолог Глазков: Реагентами посыпают улицы Петербурга из экономии, а не ради удобства людей

Общество
Биолог Глазков: Реагентами посыпают улицы Петербурга из экономии, а не ради удобства людей
Невские Новости  /  Карина Зварич

В Петербурге продолжается борьба с осадками, и теперь под ногами горожан не просто снег, а вязкая жижа, которая, высыхая, оставляет белые кристаллические следы на обуви и поверхностях. Помимо прочего эта смесь попадает на лапы домашних питомцев и оказывается на городских газонах, куда скидывают снег коммунальщики. Как рассказал в беседе с ФАН биолог Павел Глазков, такой способ избавления от последствий снегопадов отрицательно сказывается на экологии города, поэтому следовало бы присмотреться, как безопасно избавляются от снега европейские соседи.

«Химический состав этой жижи мне неизвестен, но то, что она идет не на пользу — это однозначно. Я предполагаю, что химия и соль у домашних животных может вызывать ожоги, раны и аллергические реакции. Причем реагенты отрицательно сказываются на природе города в целом. Одно время, лет пять назад, снег с улиц сбрасывали в каналы и в Неву. Понимаете, вывоз снега — это огромные трудозатраты, которые стоят денег. Казалось бы, выгоднее сбрасывать снег в реку: скинул, растаяло, и вода унесла потом это все. Поэтому одно время практиковалась такая утилизация: самосвалы скидывали снег прямо с набережной в Неву. Но хорошо, что прислушались к экологам — это ведь настоящая катастрофа: сотни тонн соли и реагентов в воде», — рассказал биолог.

Сейчас снег с городских улиц в Неву не сбрасывают, по возможности его пытаются собрать в сугробы. Но вывезти сугробы удается не всегда и не везде. Так часть грязного снега оказывается в сугробах на городских газонах, а вредные вещества впоследствии оседают в траве.

Биолог Глазков: Реагентами посыпают улицы Петербурга из экономии, а не ради удобства людей
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Я во дворе у себя посадил с десяток сосен и теперь беспокоюсь, как они переживут эту зиму. Поскольку видел, что дворники с дороги на посадки скидывают снег. С одной стороны, снег для молодого растения — это «утеплитель». С другой — в снегу реагенты. А хвойные деревья особенно чувствительны к солям, деревья могут погибнуть», — посетовал Глазков.

В скандинавских странах тоже используют соль и реагенты, но только на скоростных трассах. В городах же прибегают к иному способу борьбы со снегом — частая уборка улиц специальной техникой. В Петербурге — то ли техники недостаточно, то ли ведомства скоординироваться не могут, но горожане всю прошлую неделю задавались вопросом в соцсетях: где уборка улиц.

«Все это делается для удобства, но не для нашего удобства. Зачем работать и что-то убирать — кинул соль, она снег растопит. А у людей потом обувь портится, питомцы страдают. Причем волей-неволей мы еще несем это все домой, где могут по полу ползать маленькие дети. Это серьезные вещи. Понятно, что реагентами посыпают улицы из экономии, а не ради удобства петербуржцев, но в тех же скандинавских странах иначе решают проблему. Здесь же вопрос целесообразности. Да, для кого-то такой метод борьбы со снегом и гололедицей выгоден, но точно не для нас с вами. А кому? Надо анализировать ситуацию, почему так все складывается», — уверен биолог.

Биолог Глазков: Реагентами посыпают улицы Петербурга из экономии, а не ради удобства людей
Невские Новости / Тильда Котлинская

Как отметил Глазков, Петербург по площади, по крайне мере центр, за последние 100 лет не изменился. Зима, снега и сугробы в городе были всегда. Но с этим как-то справлялись без химии и импортной спецтехники.

«Из исторических рассказов при каждом дворе были дворники, они же сторожа. Я уверен, что если сложить числа в наших квитанциях, то сумма будет достаточной для того, чтобы в каждом дворе был свой дворник. Только где они?» — высказался Глазков.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обвинил в ситуации с неубранным снегом на улицах города автомобилистов. Комментируя ситуацию, он отметил, что транспорт, припаркованный с нарушениями, мешал уборочной технике, в остальном городские службы с последствиями снегопада справились.

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уборка снега реагенты глазков
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