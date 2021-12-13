Фотографии ледяных яиц на водопаде Ахвенкоски в Карелии появились в Сети

Санкт-Петербург, 13 декабря. Необычные фотографии ледяных яиц, которые были сделаны на водопаде Ахвенкоски в Карелии, появились в социальных сетях.

Как правило, такие шары можно увидеть на берегах больших водоемов, на Ладожском озере и на Финском заливе. Соответствующие снимки появились в Telegram-канале «Астро Фото Болото».

«Удивительный суп с ледяными пельмешками можно наблюдать сейчас у водопада Ахинкоски. Достаточно крупные ледяные "яйца" закручиваются в интересный водоворот, ударяясь друг об друга, издают громкие глухие звуки», — говорится в публикации.

По словам экспертов, данное явление возникает, когда небольшие кусочки льда переворачиваются ветром и омываются водой. Наблюдать его можно только при определенном стечении погодных условий.

Загадочные огоньки ранее появились под слоем снега на берегу Белого моря. Обнаружил таинственное свечение начальник водолазной службы на Беломорской биологической станции Александр Семенов.