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Ведущий специалист центра «Фобос» Леус предупредил петербуржцев о мокром снеге 13 декабря

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 09:03
Общество
Ведущий специалист центра «Фобос» Леус предупредил петербуржцев о мокром снеге 13 декабря
pixabay.com

Санкт-Петербург, 13 декабря. Погода в Петербурге будет формироваться под влиянием циклона, который принесет в город оттепель, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В понедельник в Северной столице ожидаются облачная погода и мокрый снег. При этом столбики уличных термометров покажут от −1 до +1 градуса.

«Сегодня синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием циклона. Его стараниями ожидается облачная погода, пройдет снег, временами переходящий в мокрый снег», – написал синоптик на своей странице в Facebook.

В Ленинградской области ожидается −4...+1 градус. Юго-западный ветер подует со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 767 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Загруженность дорог Петербурга к девяти часам утра понедельника уже достигла «красных» показателей. При этом Смольный в лице губернатора Александра Беглова не спешит направлять спецтехнику для ликвидации последствий снегопада, хотя ранее градоначальник заверял, что Северная столица полностью готова к зиме.

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Все новости / Общество / Ведущий специалист центра «Фобос» Леус предупредил петербуржцев о мокром снеге 13 декабря
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