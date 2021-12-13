Снежный коллапс заточил жителей Петербурга в семибалльных пробках

Санкт-Петербург, 13 декабря. Загруженность дорог Петербурга к началу девяти часов утра понедельника достигла «красных» показателей.

Так, по шкале «Яндекса» дороги Северной столицы «набрали» семибалльные пробки. Обычно в это время в городе 5 баллов.

Пробки наблюдаются на многих городских магистралях, а также на набережных Невы. Скорость потока на большой части КАД снижена.

Мощные снегопады обрушились на Санкт-Петербург в конце ноября. Жители города по несколько часов проводили в автомобильных пробках, а тротуары оставались нечищеными.

Несколько дней назад в Петербурге прекратились сильные снегопады, под влиянием которых в городе выпала треть месячной нормы осадков. При этом Смольный в лице губернатора Александра Беглова не спешит направлять спецтехнику для ликвидации последствий непогоды. При этом ранее градоначальник заверял петербуржцев в том, что Северная столица полностью готова к холодам.

Прошлой зимой Александр Беглов оказался в такой же ситуации, тогда он оправдывался за заметенные дороги и тротуары. Губернатор сообщал, что снежную лавину невозможно убрать за несколько дней. Однако в этом году ситуация повторилась.