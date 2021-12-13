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Ангары загорелись на вещевом рынке во Фрунзенском районе Петербурга

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 07:14
Происшествия
Ангары загорелись на вещевом рынке во Фрунзенском районе Петербурга
pixabay.com  /  12019

Санкт-Петербург, 13 декабря. Пожар на вещевом рынке по адресу улица Салова, 52 произошел сегодня утром во Фрунзенском районе Петербурга, сведений о пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Северной столице.

Сообщение о пожаре поступило в 05:11 в понедельник, 13 декабря. По уточненной информации, на территории находятся восемь пристроенных друг к другу ангаров с текстильной продукцией. Габариты каждой постройки составляют 20 на 20 метров, высота – семь метров.

Горение происходит в трех ангарах, огонь охватил площадь в 1,2 тыс. квадратных метров. Угроза распространения пожара на стоящие рядом ангары сохраняется. К ликвидации возгорания МЧС привлекло 62 человека личного состава, задействовано 13 единиц техники.

Накануне пожар охватил двухкомнатную квартиру в Адмиралтейском районе Северной столицы. Горела обстановка на площади 5 кв. метров в комнате площадью 15 кв. метров.

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пожар петербург фрунзенский район
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