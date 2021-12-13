Пробка из-за неубранного снега в Петербурге не позволила горожанам доехать домой

Санкт-Петербург, 13 декабря. Пробка из-за аварии на проспекте Королева в Петербурге образовалась в воскресенье вечером. Об этом рассказали пользователи соцсетей.

Известно, что на дороге столкнулись две легковушки, которые почти полностью перекрыли проезжую часть для других автомобилей. Об этом сообщается на странице соцсети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

Очевидцы сняли на видео пробку из автобусов и троллейбусов. На одном из роликов видно, что машина «скорой помощи» с трудом объезжает столкнувшиеся машины.

Вероятность ДТП увеличивают заснеженные дороги. Чаще всего водители могут терять управление из-за погодных условий. На дорогах города в воскресенье образовался гололед.

Ранее на некомпетентность властей Петербурга указал аналитик Юрий Голубь. По его словам, руководство Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым провалило своеобразный экзамен на профпригодность.