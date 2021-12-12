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Медвежонок Потап из контактного зоопарка Ленобласти проверил на прочность новые снегоходы

Общество
Медвежонок Потап из контактного зоопарка Ленобласти проверил на прочность новые снегоходы
facebook.com  /  МРОО &quot;Центр &quot;Тигр&quot; / TRNGO &quot;Center «Tiger»

Санкт-Петербург, 12 декабря. Девятимесячный медвежонок Потап, который живет в контактном зоопарке «Приют Белоснежки» в Ленинградской области, помог провести осмотр новых снегоходов и квадроциклов.

Косолапый присоединился к инспектору Гостехнадзора Волосовского района Евгению Манекину. Вместе с ним медвежонок продолжил анализировать недавно прибывшее оборудование.

«Осмотр спецтехники в Ленобласти может оказаться необычным делом. Смотрите сами: в контактном зоопарке «Приют Белоснежки» главным механиком стал мишка, который ответственно подошел к поставленной задаче», — говорится в публикации в социальной сети «ВКонтакте».

Медвежонок Потап из контактного зоопарка Ленобласти проверил на прочность новые снегоходы
vk.com / Администрация Ленинградской области

В ходе проверки Потап попробовал на вкус снегоходы и испытал на прочность квадроциклы. Отмечается, что ни медвежонок, ни спецтехника в результате осмотра не пострадали.

Сотрудники Московского зоопарка ранее показали утренний моцион четырехлетней панды Диндин. По словам специалистов, Диндин еще совсем малышка, поэтому любит покувыркаться в сугробах и покататься с горки.

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зоопарк ленинградская область медвежонок снегоходы хорошие новости россии
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