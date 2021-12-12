Обливший девушку и парня кислотой ревнивец выследил возлюбленных через Instagram

Санкт-Петербург, 12 декабря. Молодой человек, который облил свою бывшую девушку и ее нового бойфренда кислотой, вычислил местоположение возлюбленных перед инцидентом.

Выяснилось, что злоумышленник знал адрес петербурженки и следил за ее жизнью в социальных сетях. В тот злополучный день он выследил девушку по «сторис» в Instagram. Все произошло в тату-салоне. Девушка выложила оттуда фотографию, а экс-бойфренд нагрянул туда с бутылкой кислоты.

Молодой человек заранее планировал нападение. Перед трагедией он постоянно звонил и писал своей 16-летней возлюбленной и даже узнал номер ее нового парня, передает 78.

Напомним, медики ввели в искусственную кому пострадавшую. В результате произошедшего у нее расплавилась половина лица и часть уха, а также пострадал глаз. Также у девушки повреждена голова, шея и руки. Нынешний спутник потерпевшей получил только ожоги головы.