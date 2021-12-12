Квартира загорелась в жилом доме на северо-западе Петербурга

Санкт-Петербург, 12 декабря. Крупный пожар произошел в квартире жилого дома в Приморском районе Санкт-Петербурга. Пламя вспыхнуло ранним утром в здании на Богатырском проспекте, сообщили в экстренных службах.

Данных о наличии пострадавших в результате пожара не поступало. В ликвидации возгорания участвовали 15 спасателей и три единицы спецтехники.

Все обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются. Причина пожара на данный момент не озвучивалась.

Несколькими днями ранее в центре Северной столицы произошел пожар в квартире на улице Коломенская. В результате ЧП погиб один человек.