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Квартира загорелась в жилом доме на северо-западе Петербурга

Происшествия
Квартира загорелась в жилом доме на северо-западе Петербурга
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Санкт-Петербург, 12 декабря. Крупный пожар произошел в квартире жилого дома в Приморском районе Санкт-Петербурга. Пламя вспыхнуло ранним утром в здании на Богатырском проспекте, сообщили в экстренных службах.

Данных о наличии пострадавших в результате пожара не поступало. В ликвидации возгорания участвовали 15 спасателей и три единицы спецтехники.

Все обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются. Причина пожара на данный момент не озвучивалась.

Несколькими днями ранее в центре Северной столицы произошел пожар в квартире на улице Коломенская. В результате ЧП погиб один человек.

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пожар мчс санкт-петербург приморский район
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