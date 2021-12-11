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Петербуржцы «ткнули носом» чиновников в снег

Общество
Петербуржцы «ткнули носом» чиновников в снег
Невские Новости  /  Ольга Костромина

Жителям Санкт-Петербурга надоело терпеть бездействие чиновников и коммунальных служб. Негодование граждан в очередной раз вызывает некачественная уборка снега. На улицах города то и дело можно встретить огромные сугробы, а с крыш домов вальяжно свисают ледяные сталактиты. Петербуржцы вот уже который год не возьмут в толк, почему администрация города все никак не может привыкнуть к снегу зимой и почему коммунальщики не успевают вовремя выполнить свою работу.

Петербуржцы «ткнули носом» чиновников в снег
Prt Scr /

«А меня больше удивляет такое маленькое количество единиц техники и дворников. На весь Питер — это капля в море. Теперь понятно, почему вечно не успевают все убирать и делать вовремя. И это они заранее готовились! Вот такое у нас теперь правительство», — сетует подписчица одного из пабликов «Вконтакте».

По всей видимости, ситуация на улицах города действительно патовая. Людей не хватает. Ведь не просто так Смольный выступил с предложением платить петербуржцам за помощь в уборке снега.

Петербуржцы «ткнули носом» чиновников в снег
Prt Scr /

«И экспертного мнения не надо, когда я и так вижу, как убирается территория города. И когда Беглов предложил 150 рублей в час людям помахать лопатой при условии, с их же слов, что средняя заработная плата в Питере около 350 рублей за час. Мне даже смеяться не хочется…» — оценила Екатерина, жительница Северной столицы, предложение администрации города.

Судя по оставленным отзывам в социальных сетях, петербуржцев не устраивают не только пробелы в уборке снега. Большие недочеты можно разглядеть практически в каждой из коммунальных сфер. А виной тому, по мнению горожан, непутевое руководство.

Петербуржцы «ткнули носом» чиновников в снег
Prt Scr /

«Господи, чиновники, когда порядок в нашем городе будет?! Сил нет терпеть. Город умирает благодаря вашему бездействию: прорывы гнилых труб (это как поздороваться, по несколько раз на дню), дома в историческом центре еле держатся, и то благодаря тем, кто их строил 100–200 лет назад. На дорогах полный беспредел, начиная с грязи и заканчивая неубранным снегом! А вам никакого дела до города нет! Неужели по таким вопросам опять нужно жаловаться президенту? А зачем тогда вы, глубоко неуважаемые жителями, нужны? Когда ж вы все нажретесь? Стыдно за вас и обидно за нас, все еще любящих жителей Питера», — сетует горожанка.

Пока жители Северной столицы в социальных сетях вовсю ругают работу коммунальных служб на чем свет стоит, уборщики снега применяют «нанотехнологии». Именно так прозвали посыпку пешеходных дорожек песком в одном из районов Петербурга. Коммунальщики играючи и довольно весело подошли к реализации своих задач. Ну а губернатор Александр Беглов продолжает игнорировать жалобы горожан и надеяться на спасительное потепление.

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санкт-петербург снег коммунальные службы коммунальщики
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