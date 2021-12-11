Спасатель Зуев рассказал, чем чреват выход на неокрепший лед Финского залива

Правительство Петербурга бездействует, пока жители города вместе с детьми выходят на неокрепший лед Финского залива. При этом синоптики уже предупредили, что в ближайшее время в Северной столице начнется потепление, что делает такие прогулки еще опаснее.

Смольный заявлял, что будет направлять рейды для пресечения несанкционированного выхода на лед, но пока что петербуржцев никто не останавливает. Горожане выкладывают в социальные сети фото и видео, на которых видно, как без каких-либо препятствий они прогуливаются по Финскому заливу.

Начальник аварийно-спасательной службы ВОСВОД Санкт-Петербурга и Ленобласти Александр Зуев в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, чем чреват выход на неокрепший лед.

«Даже несмотря на такую погоду, лед еще не встал. Он сейчас тонкий, опасный и выходить на него категорически нельзя. Низкая температура воздуха еще недостаточно долгое время простояла, чтобы лед окреп. На льду нельзя прыгать, проверять его на прочность, потому что можно провалиться. Реки Петербурга имеют сильное течение, поэтому риск провалиться на тонком льду очень высокий», — рассказал Александр Зуев.

Александр Зуев отметил, что детям категорически нельзя выходить на лед, даже в сопровождении родителей.

«Если все-таки вы передвигаетесь по льду, важно держаться на расстоянии друг от друга минимум три-четыре метра, поскольку идет большая точечная нагрузка. Если вы чувствуете, что лед начинает трескаться, то нужно срочно занять горизонтальное положение и ползти в сторону, откуда вы шли. Как только вы отползли 15 метров, можете вставать и иди к суше», — объяснил спасатель.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Если вы все-таки провалились под лед, необходимо сохранять спокойствие, подчеркнул Зуев. Нужно попытаться выкарабкаться на лед со стороны, откуда вы пришли, широко расставив руки.

«Нужно брать с собой спасательные средства на лед, в том числе рыбакам: спасательный жилет или как максимум гидрокостюм, который поможет продержаться в воде несколько часов. Естественно, должны быть с собой заряженные телефоны и power bank», — посоветовал собеседник ФАН.

Александр Зуев добавил, что физически здоровый человек, который провалился под лед, может находиться в воде около получаса, а неподготовленный — максимум 15 минут.

Зима принесла в Петербург немало проблем, с которыми, как оказалось, администрация города не может справиться до сих пор. На огромные кучи снега, которые жители Северной столицы прозвали «айсбергами», люди уже перестали обращать внимание. Сейчас горожан волнует собственное здоровье, поскольку гололед и нависшие над городом сосульки действительно опасны. Губернатор Александр Беглов решил никак не комментировать жалобы граждан и по сей день не может повлиять на работу коммунальщиков.