Все было плохо, так и осталось: петербуржцы оценили работу коммунальщиков нынешней зимой

Спустя две недели «снежного апокалипсиса», Смольный признал, что положение в городе тяжелое. Вместо того, чтобы привести город в порядок, власти ждали потепления, которое как раз предсказали синоптики к концу недели. Однако оно только добавило проблем коммунальщикам — снег, который не успели убрать до потепления, постепенно начинает превращаться в грязевую кашу. Возникает и еще одна опасность — сосульки, которые никто не убирает с крыш и навесов.
Жители Санкт-Петербурга то и дело высказывают недовольство и возмущение работой коммунальных служб нынешней зимой. По их мнению, качество уборки снега в городе год от года не меняется, разве что становится хуже. Причем подтверждение печальной статистики можно наблюдать практически во всех районах Северной столицы.
«Раньше тротуары посыпали пусть не гранитной крошкой, но хоть песком с солью. В этом году не посыпают вообще», — отмечают в социальных сетях петербуржцы.
С регулярной периодичностью в Сети можно встретить хвалебные отчеты администрации о результатах уборки. Однако потом жителям города открывается правда с возбуждением административных дел в части плохой уборки города от снега.
«Ну и зачем вся эта инфа? Как все было плохо, так и осталось. Хоть штрафы, хоть Бегловы, хоть что… Им кол на голове чеши — все одно: убрано! Не понимаем, о чем вы там, вам показалось… Издевательство просто!» — возмущены горожане.
Ситуация с горами снега на обочинах, сосульками на крышах домов и гололедом затрагивает не только какие-то отдаленные районы Северной столицы: недовольные замечания касаются и центра.
«Да вы что! Серьезно? Щербаков переулок не забудьте, уважаемые, а то детям в школу не пройти, не говоря уже о нас, холопах. Работаю на Чернышевской, не видела ни одного дворника с лопатой. Они только картон собирают и на великах гоняют. А в Приморском районе вообще беда! Осталось сломать ноги или руки для того, чтоб начали что-то делать возле домов и тротуаров!» — жалуются жители города.
Еще более комичными пользователям Сети кажутся попытки местных властей ретироваться. Однако пытливые граждане обман чувствуют и словам не верят.
«У нас в Красногвардейском, на Охте, за 10 минут до приезда какой-то съемочной группы нагнали штук 30 дворников. Снимали минут 10, лопаты работали. Только закончили съемки, и-и-и-и…» — саркастично отметила петербурженка.
Пока жители Северной столицы в социальных сетях вовсю ругают работу коммунальных служб на чем свет стоит, уборщики снега применяют «нанотехнологии». Именно так прозвали посыпку пешеходных дорожек песком в одном из районов Петербурга. Коммунальщики играючи и довольно весело подошли к реализации своих задач. Ну а губернатор Александр Беглов продолжает игнорировать жалобы горожан и надеяться на спасительное потепление.