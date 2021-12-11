Все было плохо, так и осталось: петербуржцы оценили работу коммунальщиков нынешней зимой

Спустя две недели «снежного апокалипсиса», Смольный признал, что положение в городе тяжелое. Вместо того, чтобы привести город в порядок, власти ждали потепления, которое как раз предсказали синоптики к концу недели. Однако оно только добавило проблем коммунальщикам — снег, который не успели убрать до потепления, постепенно начинает превращаться в грязевую кашу. Возникает и еще одна опасность — сосульки, которые никто не убирает с крыш и навесов.

Жители Санкт-Петербурга то и дело высказывают недовольство и возмущение работой коммунальных служб нынешней зимой. По их мнению, качество уборки снега в городе год от года не меняется, разве что становится хуже. Причем подтверждение печальной статистики можно наблюдать практически во всех районах Северной столицы.

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«Раньше тротуары посыпали пусть не гранитной крошкой, но хоть песком с солью. В этом году не посыпают вообще», — отмечают в социальных сетях петербуржцы.

С регулярной периодичностью в Сети можно встретить хвалебные отчеты администрации о результатах уборки. Однако потом жителям города открывается правда с возбуждением административных дел в части плохой уборки города от снега.

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«Ну и зачем вся эта инфа? Как все было плохо, так и осталось. Хоть штрафы, хоть Бегловы, хоть что… Им кол на голове чеши — все одно: убрано! Не понимаем, о чем вы там, вам показалось… Издевательство просто!» — возмущены горожане.

Ситуация с горами снега на обочинах, сосульками на крышах домов и гололедом затрагивает не только какие-то отдаленные районы Северной столицы: недовольные замечания касаются и центра.

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«Да вы что! Серьезно? Щербаков переулок не забудьте, уважаемые, а то детям в школу не пройти, не говоря уже о нас, холопах. Работаю на Чернышевской, не видела ни одного дворника с лопатой. Они только картон собирают и на великах гоняют. А в Приморском районе вообще беда! Осталось сломать ноги или руки для того, чтоб начали что-то делать возле домов и тротуаров!» — жалуются жители города.

Еще более комичными пользователям Сети кажутся попытки местных властей ретироваться. Однако пытливые граждане обман чувствуют и словам не верят.

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«У нас в Красногвардейском, на Охте, за 10 минут до приезда какой-то съемочной группы нагнали штук 30 дворников. Снимали минут 10, лопаты работали. Только закончили съемки, и-и-и-и…» — саркастично отметила петербурженка.

Пока жители Северной столицы в социальных сетях вовсю ругают работу коммунальных служб на чем свет стоит, уборщики снега применяют «нанотехнологии». Именно так прозвали посыпку пешеходных дорожек песком в одном из районов Петербурга. Коммунальщики играючи и довольно весело подошли к реализации своих задач. Ну а губернатор Александр Беглов продолжает игнорировать жалобы горожан и надеяться на спасительное потепление.