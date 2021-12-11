МВД: ревность могла стать причиной нападения с кислотой на пару в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 11 декабря. В Северной столице безработный напал на юношу с девушкой и облил их кислотой. Пострадавшим понадобилась медицинская помощь. Правоохранители предположили, что причиной такого поступка могла стать ревность.

Инцидент произошел на набережной канала Грибоедова. Медики диагностировали у молодого человека химический ожог руки, а у девушки пострадали глаза. Состояние 16-летней петербурженки оценивается как тяжелое: врачи были вынуждены ввести ее в медикаментозный сон.

К настоящему моменту злоумышленник задержан и находится в полиции. Им оказался 24-летний безработный уроженец Твери. В отношении него уже составлен протокол об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас с ним работают следователи.