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МВД: ревность могла стать причиной нападения с кислотой на пару в центре Петербурга

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 12:45
Происшествия
МВД: ревность могла стать причиной нападения с кислотой на пару в центре Петербурга
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Санкт-Петербург, 11 декабря. В Северной столице безработный напал на юношу с девушкой и облил их кислотой. Пострадавшим понадобилась медицинская помощь. Правоохранители предположили, что причиной такого поступка могла стать ревность.

Инцидент произошел на набережной канала Грибоедова. Медики диагностировали у молодого человека химический ожог руки, а у девушки пострадали глаза. Состояние 16-летней петербурженки оценивается как тяжелое: врачи были вынуждены ввести ее в медикаментозный сон.

К настоящему моменту злоумышленник задержан и находится в полиции. Им оказался 24-летний безработный уроженец Твери. В отношении него уже составлен протокол об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас с ним работают следователи.

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ревность кислота канал грибоедова
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