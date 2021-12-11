Жители Красногвардейского района Петербурга уверены, что на их улицах все еще нет коммунальщиков

Жители Красногвардейского района не могут добиться уборки снега уже больше двух недель. Усугубил ситуацию гололед и сосульки, которые не на шутку угрожают здоровью горожан.

Ранее ФАН писал про жалобы жителей Выборгского и Фрунзенского районов, но Красногвардейский занимает первое место по количеству проблем, которые остаются незамеченными коммунальными службами города.

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Люди оставили тысячи жалоб в официальных группах городской и районной администраций во «Вконтакте». Однако решать возникшие в городе снежные и ледяные проблемы Смольный не спешит.

«ЖК “Новая Охта” на речке, когда почистят тротуары и дороги. В 11 утра прошел трактор с поднятым ковшом мимо домов 4 и 6 по аллее Евгения Шварца. Тяжело почистить? Видимость только создают, что работают, а по факту катаются по району», — написала жительница района.

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Жители Красногвардейского района рассказывают, что снегоуборочная техника действительно на их улицах появляется, только необходимые функции не выполняет.

«Такое впечатление, что все эти грузовики для вывоза снега просто кругами катаются по городу, но ни разу не видел груженую машину. Да и количество сугробов намекает на то, что они просто километры крутят, а не снег убирают», — рассказала девушка. «Метро Ладожская! Там так скользко, дорога не посыпана: лед. Упал пожилой мужчина, ударился о ларек, где пекут пышки, головой. Его поднимали. Думала, почему у метро не чистят?» — возмутилась пользовательница Сети.

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Некоторые жители района связывают такое бездействие коммунальщиков с банальной нехваткой снегоуборочной техники и рабочих, но на что тогда ушли бюджетные деньги?

Ситуацию с нехваткой рабочей силы попытались исправить при помощи привлечения петербуржцев к уборке снега за тысячу рублей в день. Однако инициатива так называемого «дворник-шеринга» провалилась: достаточного количества желающих разгребать снежные заносы за такую сумму не нашлось.

«Да у нас весь район — это бесплатный каток. Хочешь — на лыжах катайся по неубранному снегу, хочешь — на коньках по тем местам, где этот снег утоптали», — написала пользовательница Сети.

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Красногвардейский, Фрунзенский и Выборгский — не единственные районы, в которых масса проблем с некачественной уборкой снега, сосульками и гололедом. Из-за скорого потепления жители Петербурга переживают, что с крыш начнут падать ледяные глыбы и сосульки. И простая прогулка по тротуарам чревата получением травмы. Горожане делятся в соцсетях фотографиями смертельно опасных сталактитов, которые могут рухнуть на головы прохожих. Теперь жители предлагают губернатору Александру Беглову использовать лопату для сбивания сосулек.