Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 декабря 13:32
13:31
Политика
Путин: минимум один агент ЦРУ работал советником Правительства РФ в начале 90-х
13:30
Происшествия
Пожар вспыхнул в квартире жилого дома на улице Евдокима Огнева в Петербурге
13:28
Шоу-бизнес
Телеведущая Ксения Бородина стала много думать о сексе после развода
13:24
Армия
PM: подаренных ВСУ комплексов Javelin не хватит для серьезных боевых действий
13:24
Политика
Киевские неонацисты потребовали, чтобы Германия отказалась от газа из России
13:22
Общество
Хулиган напал на припаркованные автомобили в Дзержинске
13:22
Политика
Политтехнолог Грановский раскрыл, какие действия Зеленского ведут его к краху
13:22
Общество
Более двух тысяч случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Петербурге
13:16
Общество
Петербург накрыли ледяные дожди
13:16
Общество
Жена рэпера Feduk Саша Новикова ждет ребенка
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Сосульки висят, и снег не чищен: жители Петербурга жалуются на работу коммунальщиков

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 12:16
Общество
Сосульки висят, и снег не чищен: жители Петербурга жалуются на работу коммунальщиков
Невские Новости  /  Светлана Дремина

Жители Санкт-Петербурга который год недовольны работой коммунальных служб. Гигантские снеговые горы возвышаются на обочинах дорог, с крыш тянутся сосульки. Того и гляди ледяные сталактиты сорвутся и устремятся вниз своими острыми наконечниками на головы горожан.

В социальных сетях неравнодушные граждане всеми силами пытаются привлечь внимание администрации к коммунальным проблемам города.

Так, одна петербурженка заявила, что из-за сосулек опасается за свою жизнь, ведь вскоре в Северную столицу придет потепление, что повлечет за собой таяние снега и сосулек.

Сосульки висят и снег не чищен: жители Петербурга жалуются на работу коммунальщиков
Prt Scr /

«Посмотрите, что творится на Казанской и Гороховой улицах, там такие гирлянды висят! Это, между прочим, центр города! Мне в понедельник на работу идти страшно, там оттепель обещают, опять придется по проезжей части идти, я жить хочу, мать вашу! Где этот поганый недомэр?! Пора подавать в отставку!» — в сердцах написала женщина.

Патовая ситуация с уборкой снега зимой — история для петербуржцев не новая.

Они отмечают, что каждый год сталкиваются с недобросовестной работой коммунальщиков.

Сосульки висят и снег не чищен: жители Петербурга жалуются на работу коммунальщиков
Prt Scr /

«Почему каждый раз снег — это неожиданность? Непонятно совсем! Сколько смертельных случаев от сосулек, и каждый раз одно и то же! Если кому-то прилетит снова, мы вам показали и предупредили!» — высказал недовольство один из подписчиков городского паблика во «Вконтакте».

Жителей Петербурга не устраивает не только плохая уборка снега с дорог и крыш, но и отношение коммунальных служб к обращениям граждан. Горожане нередко жалуются на игнорирование их просьб о принятии мер по ликвидации снежных завалов и сосулек близ их домов.

Сосульки висят и снег не чищен: жители Петербурга жалуются на работу коммунальщиков
Prt Scr /

«В Василеостровском РЖА (ГУЖА) отказались принять заявку как аварийную. Хотя сосульки висят и снег не чищен. А люди ноги на наледи ломают!» — приводит пример подписчик.

Крайне опасная погода сохранится в Северной столице в ближайшие дни. Из-за потепления на улицах города станет еще и очень скользко. Только сейчас, спустя две недели «снежного апокалипсиса», Александр Беглов признал, что положение в городе тяжелое.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Сосульки висят, и снег не чищен: жители Петербурга жалуются на работу коммунальщиков
санкт-петербург снег коммунальные службы сосульки коммунальщики
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать