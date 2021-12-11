Сосульки висят, и снег не чищен: жители Петербурга жалуются на работу коммунальщиков

Жители Санкт-Петербурга который год недовольны работой коммунальных служб. Гигантские снеговые горы возвышаются на обочинах дорог, с крыш тянутся сосульки. Того и гляди ледяные сталактиты сорвутся и устремятся вниз своими острыми наконечниками на головы горожан.

В социальных сетях неравнодушные граждане всеми силами пытаются привлечь внимание администрации к коммунальным проблемам города.

Так, одна петербурженка заявила, что из-за сосулек опасается за свою жизнь, ведь вскоре в Северную столицу придет потепление, что повлечет за собой таяние снега и сосулек.

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«Посмотрите, что творится на Казанской и Гороховой улицах, там такие гирлянды висят! Это, между прочим, центр города! Мне в понедельник на работу идти страшно, там оттепель обещают, опять придется по проезжей части идти, я жить хочу, мать вашу! Где этот поганый недомэр?! Пора подавать в отставку!» — в сердцах написала женщина.

Патовая ситуация с уборкой снега зимой — история для петербуржцев не новая.

Они отмечают, что каждый год сталкиваются с недобросовестной работой коммунальщиков.

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«Почему каждый раз снег — это неожиданность? Непонятно совсем! Сколько смертельных случаев от сосулек, и каждый раз одно и то же! Если кому-то прилетит снова, мы вам показали и предупредили!» — высказал недовольство один из подписчиков городского паблика во «Вконтакте».

Жителей Петербурга не устраивает не только плохая уборка снега с дорог и крыш, но и отношение коммунальных служб к обращениям граждан. Горожане нередко жалуются на игнорирование их просьб о принятии мер по ликвидации снежных завалов и сосулек близ их домов.

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«В Василеостровском РЖА (ГУЖА) отказались принять заявку как аварийную. Хотя сосульки висят и снег не чищен. А люди ноги на наледи ломают!» — приводит пример подписчик.

Крайне опасная погода сохранится в Северной столице в ближайшие дни. Из-за потепления на улицах города станет еще и очень скользко. Только сейчас, спустя две недели «снежного апокалипсиса», Александр Беглов признал, что положение в городе тяжелое.