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Россияне увидят отреставрированные ленты из золотого фонда «Ленфильма»

Общество
Россияне увидят отреставрированные ленты из золотого фонда «Ленфильма»
Кадр из фильма «Человек-амфибия»

Санкт-Петербург, 11 декабря. Киностудия «Ленфильм» планирует отреставрировать свои лучшие картины. В ближайшее время специалисты начнут работу над фильмом «Телец» режиссера Александра Сокурова, сообщила руководитель монтажно-тонировочного комплекса киностудии Ирина Павлова.

В золотой фонд студии входят более 1,5 тысячи картин. На сайте «Ленфильма» и в соцсетях идет голосование об очередности реставрации фильмов. Уже восстановили ленту Александра Сокурова «Молох», ее показали на международном фестивале в Турине.

«То, что у нас есть возможность работать вместе с Сокуровым, это большое счастье. Когда нет живых творцов, гораздо сложнее донести замыслы авторов, которые они вкладывали в звук и цвет своего кино», — поделилась Павлова с ТАСС.

«Ленфильм» за свою историю выпустил множество картин, полюбившихся зрителям. Среди них фантастическая мелодрама «Человек-амфибия» Геннадия Казанского и Владимира Чеботарева, сказка «Двенадцать месяцев» Анатолия Граника, драма «Двадцать дней без войны» Алексея Германа.

Ранее сообщалось, что студия рассматривает возможность работы со стримингом Netflix. Для этого «Ленфильму» нужно наладить производство собственного контента.

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ленфильм фильм реставрация
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