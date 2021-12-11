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Лжеколлектора из Петербурга арестовали за угрозы сексуальной расправы над должниками

Происшествия
Лжеколлектора из Петербурга арестовали за угрозы сексуальной расправы над должниками
pixabay.com  /  Activedia

Санкт-Петербург, 11 декабря. Октябрьский районный суд Петербурга избрал меру пресечения предполагаемому преступнику. Мужчина притворялся коллектором и вымогал деньги у супружеской пары.

Вымогатель вместе со своим знакомым в период с 6 октября по 19 ноября 2021 года требовал у супругов 170 тысяч рублей. Паре посылали угрозы не только в звонках, но и в сообщениях. Претензии обосновывались долгом, которого не было.

Злоумышленники вместе с другими вымогателями угрожали избить мужчину и его сына, а супругу — изнасиловать. Задержанный Гусейн Мамедов вину признал. В ходе заседания он заявил, что живет в кальянной и подрабатывает коллектором. Был ранее судим.

По информации петербургского суда, от действий подозреваемого пострадали около 40 человек. В результате слушания Мамедова заключили под стражу на срок до 2 февраля следующего года.

Группу петербургских вымогателей задержали сотрудники правоохранительных органов. Выяснилось, что они действовали не только в Северо-Западном федеральном округе, но и других российских регионах.

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