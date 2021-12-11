СКР возбудил дело по факту гибели мальчика в стоматологической клинике Петербурга

Санкт-Петербург, 11 декабря. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после смерти шестилетнего ребенка из-за наркоза во время приема в стоматологической клинике Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в региональном отделении Следственного комитета.

На данный момент проводится комплекс следственных мероприятий для установления точных причин и обстоятельств, которые привели к гибели несовершеннолетнего. Инцидент произошел в клинике на улице Шаврова.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — заявили в СКР.

Смертельный случай произошел днем 10 декабря. Мальчик получил наркоз, после чего у него произошла остановка сердца. Приехавшие на место врачи пытались реанимировать ребенка, но им не удалось это сделать.