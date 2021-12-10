Прокуратура начала проверку по факту гибели ребенка в петербургской стоматологии

Санкт-Петербург, 10 декабря. Сотрудники прокуратуры Приморского района Санкт-Петербурга проводят проверку по факту гибели шестилетнего мальчика в стоматологической клинике. Об этом сообщил источник.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением всех обстоятельств, причин и условий произошедшей трагедии. Шестилетний ребенок умер, находясь в кресле стоматологической клиники, расположенной по улице Шаврова в Санкт-Петербурге, передает 78.ru.

Инцидент, который привел к смерти мальчика, произошел 10 декабря. По предварительным данным, шестилетний ребенок погиб в стоматологии от остановки сердца. Сообщается, что до этого несовершеннолетнему проводили индукционный наркоз через маску. После двух-трех вдохов у мальчика остановилось сердце, реанимационные мероприятия проводились на протяжении 45 минут.