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Прокуратура начала проверку по факту гибели ребенка в петербургской стоматологии

Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту гибели ребенка в петербургской стоматологии
 /  Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Санкт-Петербург, 10 декабря. Сотрудники прокуратуры Приморского района Санкт-Петербурга проводят проверку по факту гибели шестилетнего мальчика в стоматологической клинике. Об этом сообщил источник.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением всех обстоятельств, причин и условий произошедшей трагедии. Шестилетний ребенок умер, находясь в кресле стоматологической клиники, расположенной по улице Шаврова в Санкт-Петербурге, передает 78.ru.

Инцидент, который привел к смерти мальчика, произошел 10 декабря. По предварительным данным, шестилетний ребенок погиб в стоматологии от остановки сердца. Сообщается, что до этого несовершеннолетнему проводили индукционный наркоз через маску. После двух-трех вдохов у мальчика остановилось сердце, реанимационные мероприятия проводились на протяжении 45 минут.

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ребенок происшествие смерть прокуратура проверка стоматология
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