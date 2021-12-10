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Ребенок умер в кресле стоматологической клиники Петербурга на улице Шаврова

Происшествия
Ребенок умер в кресле стоматологической клиники Петербурга на улице Шаврова

Санкт-Петербург, 10 декабря. Шестилетний мальчик умер в петербургской стоматологической клинике. По предварительной информации, причиной смерти стала остановка сердца.

Смертельный случай произошел днем. Источник «Невских Новостей» в правоохранительных органах сообщил, что пациент получил наркоз, после чего случилась остановка сердца.

«Несовершеннолетнему положили маску на нос и начался индукционный наркоз, примерно после 2-3 вздохов, через 2-3 секунды у пациента произошла остановка сердца, реанимационные мероприятия проводились в течение 45 минут», — говорится в сообщении правоохранителей.

Еще один несчастный случай произошел в Подмосковье. Школьник во время прогулки со своими сверстниками вдохнул пары газа из освежителя воздуха и потерял сознание. Прибывшие на место медики не смогли реанимировать пострадавшего.

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ребенок смерть несчастный случай стоматология остановка сердца
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