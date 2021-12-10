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Многокилометровая пробка образовалась на Московском шоссе в Петербурге

Происшествия
Многокилометровая пробка образовалась на Московском шоссе в Петербурге
ФБА «Экономика сегодня»

Санкт-Петербург, 10 декабря. Автомобильный затор почти на семь километров в длину образовался на Московском шоссе в Санкт-Петербурге. Ранее на этой же дороге движение два дня было сковано из-за снежного коллапса, с которым не думал бороться Смольный.

Telegram-канал СПб ГКУ «Организатор перевозок» проинформировал, что в результате серьезной пробки четыре автобуса были вынужденно отправлены в объезд. Маршрут изменен у транспортов № 179, 192, 196 и 388.

Всех пассажиров доставят до места назначения по Колпинскому шоссе, Софийской улице и Дунайскому проспекту. После развозки всех людей автобусы продолжат следовать по своим автодорогам.

Несколькими днями ранее на Московском шоссе уже образовывалась многокилометровая пробка. Петербуржцы вынужденно бросали свои машины прямо на дороге. Виной тому – халатность аппарата губернатора Северной столицы Александра Беглова, который безответственно подошел к началу снежного сезона. Смольный не смог вовремя организовать снегоуборочные работы, из-за чего простые петербуржцы продолжают страдать от последствий серьезного циклона.

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