Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 декабря 14:39
14:36
Экономика
Центробанк РФ представил официальные курсы валют на выходные
14:33
Политика
Захарова раскритиковала «позорное» решение суда Великобритании об экстрадиции Ассанжа в США
14:32
Общество
Омбудсмен Москалькова: законопроекты о QR-кодах требуют доработки
14:29
Политика
«Яблочник» Петлин разделся догола перед камерой на заседании партии
14:24
Экономика
Несырьевой объем экспорта из России обновил рекорд
14:23
Происшествия
В Москве пять человек получили травмы в массовом ДТП возле здания МИД России
14:23
Экономика
Экономика Самарской области превысила доковидный уровень
14:23
Общество
Актриса Мария Голубкина заявила, что думать о смерти нужно 24 часа в сутки
14:22
Армия
Зампред коллегии ВПК Ельчанинов подтвердил работу над обликом нового авианосца для ВМФ РФ
14:21
Экономика
Кудрин назвал переход к углеродной нейтральности большим вызовом для России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Яблочник» Петлин разделся догола перед камерой на заседании партии

Политика
«Яблочник» Петлин разделся догола перед камерой на заседании партии
yabloko.ru  /  Партия ЯБЛОКО

Санкт-Петербург, 10 декабря. Онлайн-заседание петербургского отделения партии «Яблоко», приуроченное к исключению из фракции депутата Филиппа Погорелова, ознаменовалось громким скандалом — один из участников, Максим Петлин, разделся догола и прошелся перед камерой.

Глава свердловской партийной ячейки в какой-то момент заседания без объяснения причин встал и начал раздеваться прямо в общем видеочате Zoom. Расстегнув брюки, Петлин прошелся перед участниками онлайн-встречи, голый ниже пояса. Многие коллеги «яблочника» предпочли сделать вид, что ничего не заметили, но руководитель фракции в петербургском ЗакСе Борис Вишневский не смолчал и сделал однопартийцу публичный выговор.

«Яблочник» Петлин разделся догола перед камерой на заседании партии
Prt Scr youtube.com / Филипп Погорелов

Внутри партии «Яблоко» зреет серьезный конфликт и непримиримые противоречия. Исключенный депутат Погорелов — лидер внутренней оппозиции, которая намеревалась выделиться в самостоятельную фракцию.

Оголившийся в прямом эфире Петлин — не первый случай, когда парламентарий лишается штанов в публичном пространстве. В сентябре во время теледебатов у лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского свалились штаны.

Вернуться назад
Все новости / Политика / «Яблочник» Петлин разделся догола перед камерой на заседании партии
яблоко скандал максим петлин
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать