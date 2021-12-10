«Яблочник» Петлин разделся догола перед камерой на заседании партии

Санкт-Петербург, 10 декабря. Онлайн-заседание петербургского отделения партии «Яблоко», приуроченное к исключению из фракции депутата Филиппа Погорелова, ознаменовалось громким скандалом — один из участников, Максим Петлин, разделся догола и прошелся перед камерой.

Глава свердловской партийной ячейки в какой-то момент заседания без объяснения причин встал и начал раздеваться прямо в общем видеочате Zoom. Расстегнув брюки, Петлин прошелся перед участниками онлайн-встречи, голый ниже пояса. Многие коллеги «яблочника» предпочли сделать вид, что ничего не заметили, но руководитель фракции в петербургском ЗакСе Борис Вишневский не смолчал и сделал однопартийцу публичный выговор.

Prt Scr youtube.com / Филипп Погорелов

Внутри партии «Яблоко» зреет серьезный конфликт и непримиримые противоречия. Исключенный депутат Погорелов — лидер внутренней оппозиции, которая намеревалась выделиться в самостоятельную фракцию.

Оголившийся в прямом эфире Петлин — не первый случай, когда парламентарий лишается штанов в публичном пространстве. В сентябре во время теледебатов у лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского свалились штаны.