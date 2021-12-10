Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 декабря 14:39
14:36
Экономика
Центробанк РФ представил официальные курсы валют на выходные
14:33
Политика
Захарова раскритиковала «позорное» решение суда Великобритании об экстрадиции Ассанжа в США
14:32
Общество
Омбудсмен Москалькова: законопроекты о QR-кодах требуют доработки
14:29
Политика
«Яблочник» Петлин разделся догола перед камерой на заседании партии
14:24
Экономика
Несырьевой объем экспорта из России обновил рекорд
14:23
Происшествия
В Москве пять человек получили травмы в массовом ДТП возле здания МИД России
14:23
Экономика
Экономика Самарской области превысила доковидный уровень
14:23
Общество
Актриса Мария Голубкина заявила, что думать о смерти нужно 24 часа в сутки
14:22
Армия
Зампред коллегии ВПК Ельчанинов подтвердил работу над обликом нового авианосца для ВМФ РФ
14:21
Экономика
Кудрин назвал переход к углеродной нейтральности большим вызовом для России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Сихарулидзе может возглавить Федерацию фигурного катания Петербурга

Спорт
Сихарулидзе может возглавить Федерацию фигурного катания Петербурга
Global Look Press  /  Roman Denisov, Роман Денисов

Санкт-Петербург, 10 декабря. Антон Сихарулидзе претендует на пост президента Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга.

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити в парном катании Антон Сихарулидзе станет единственным кандидатом на выборах президента Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга. Соответствующую информацию представили журналисты РИА Новости. В прошлом году пост главы петербургской Федерации фигурного катания на коньках покинул Сергей Чопозов. Выборы нового президента организации состоятся 17 декабря.

Ранее главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова стала лауреатом премии «Эпоха в спорте». Ее присуждают за многие годы работы на благо развития спорта в РФ.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Сихарулидзе может возглавить Федерацию фигурного катания Петербурга
петербург спорт фигурное катание сихарулидзе
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать