Сихарулидзе может возглавить Федерацию фигурного катания Петербурга

Санкт-Петербург, 10 декабря. Антон Сихарулидзе претендует на пост президента Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга.

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити в парном катании Антон Сихарулидзе станет единственным кандидатом на выборах президента Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга. Соответствующую информацию представили журналисты РИА Новости. В прошлом году пост главы петербургской Федерации фигурного катания на коньках покинул Сергей Чопозов. Выборы нового президента организации состоятся 17 декабря.

Ранее главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова стала лауреатом премии «Эпоха в спорте». Ее присуждают за многие годы работы на благо развития спорта в РФ.