Гляциолог Кутузов: опасность сосулек в Петербурге зависит исключительно от работы коммунальщиков

Размеры и опасность сосулек зависят исключительно от работы коммунальщиков. Таким мнением поделился с ФАН гляциолог института географии РАН Станислав Кутузов. Он рассказал, откуда берутся ледяные сталактиты и по каким причинам это привычное для города явление редко можно встретить в природе.

Ледяные наросты — не редкость для жителей Санкт-Петербурга в зимнее время. Они представляют реальную угрозу для горожан. Можно ли предотвратить появление сосулек в городе? Давайте разбираться.

Сосулька, или, как их называют ученые, ледяной сталактит, образуется у края нависающей поверхности. В природе это могут быть скалы и обрывы, в городах — крыши и любые другие предметы, которые нагреваются. Сосулька имеет коническую форму, образуется при постепенном намораживании поступающей сверху воды. Именно так они и растут. Реже встречаются сосульки — сталагмиты, когда вода намерзает снизу. Как ни странно, по словам гляциолога Кутузова, подобное ледяное явление — скорее явление городское, нежели природное.

«Вроде такое явление, о котором мы все знаем, в природе встречается довольно редко. Дело в том, что в городах очень много крыш, которые нагреваются. Недостаточная изоляция крыши как раз приводит к тому, что образуется жидкая вода при отрицательной температуре. Или при температурных переходах через ноль. Чем больше в городе переходят температуры через ноль, тем больше сосулек там может образоваться», — говорит эксперт.

Невские Новости / Светлана Дремина

В Санкт-Петербурге перепады температур в зимний период — явление привычное. Именно поэтому сосульки в городе — довольно серьезная проблема.

«Разделения каких-то специфических типов сосулек для отдельных зданий, городов, местности нет. По сути это будет тот же сталактит. Размеры и опасность будут зависеть исключительно от работы коммунальных служб, теплоизоляции крыш и зданий», — отмечает специалист.

Многие могут задаться вопросом, откуда же талая вода появляется, если на улице холодно? Но как уже успел заметить Станислав Кутузов, вода появляется от тепла самой крыши или солнца, которое может эту крышу нагревать.

«Поскольку не все крыши ровные, некоторые расположены под углом, даже при низких углах наклона достаточно много энергии на эту крышу поступает, особенно если она темная сверху, и образуется жидкая вода. Поэтому, да, явление это такое интересное, но очень опасное», — подытожил гляциолог.

Жители Санкт-Петербурга сначала страдали из-за неубранного снега и гололедицы, теперь в город пришла новая проблема: с крыш домов свисают огромные сосульки, которые угрожают жизни прохожих. За уборку с крыш наледи и снега отвечают ЖСК И ТСЖ. Очистка проводится за счет собственников домов. Как правило, ими выступают управляющие компании. По мнению эксперта в сфере ЖКХ Владислава Воронкова, даже одна сосулька — это повод принять меры. Губернатор Александр Беглов в свою очередь продолжает оставлять жалобы и недовольства горожан без внимания и заявляет, что город, оказывается, со снежным коллапсом справился...