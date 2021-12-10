Неубранный сугроб стал ловушкой для пассажирского автобуса в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 декабря. Пассажирский автобус не смог выехать с остановки на перекрестке Народной улицы и Дальневосточного проспекта в Петербурге.

Видеозапись с места инцидента обнародовал в соцсетях 9 декабря местный житель. На кадрах видно, что автобус застрял из-за снежных накатов, появившихся во время снегоуборочных работ на краю проезжей части.

Петербуржец рассказал, что автобусу удалось вернуться на маршрут. Но только лишь благодаря помощи местных жителей.

Петербург уже полторы недели завалена снегом. Команда губернатора Александра Беглова почему-то не спешит городские улицы в порядок. Жители города жалуются на безответственное отношение губернатора к горожанам. Улицы Северной столицы накрыл снегопад, но власти никак не реагируют на заметенные дороги.