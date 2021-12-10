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Двор многоэтажки на Приморском проспекте за ночь превратился в каток из-за прорыва трубы

Происшествия
Двор многоэтажки на Приморском проспекте за ночь превратился в каток из-за прорыва трубы
 /  Невские Новости

Санкт-Петербург, 10 декабря. Рядом со станцией метро «Беговая» в Петербурге в четверг вечером произошел прорыв трубопровода с холодной водой. За ночь вода замерзла из-за минусовой температуры.

Местные жители на странице «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» рассказали, что очередная коммунальная авария произошел на севере Петербурга — на Приморском проспекте, 151.

Очевидцы рассказали, что из-за поврежденного трубопровода водой залило проезд к домам. За ночь на участке образовался ледовый каток. Информация о том, заняты ли коммунальные службы ликвидацией технологического нарушения, уточняется.

Число подобных случаев резко возросло с наступлением морозов в Петербурге. Еще в сентябре губернатор Александр Беглов с гордостью заявлял о снижении числа аварий на городской теплосети. Морозы показали реальную эффективность проведенных работ. Известно, что из бюджета было выделено немало денег на модернизацию городской инфраструктуры.

Ранее, 8 декабря, на перекрестке улиц Есенина и Луначарского произошел прорыв на трубе, в результате чего кипяток разлился на площади в 5 тыс. кв. м. Наземный транспорт и автомобили оказались в плену горячей воды и пара, жилые дома были подтоплены, но худшее — в том, что для одного из сантехников инцидент обернулся госпитализацией из-за полученных ожогов.

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Все новости / Происшествия / Двор многоэтажки на Приморском проспекте за ночь превратился в каток из-за прорыва трубы
петербург снегопад беглов коммунальная авария
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