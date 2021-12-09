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Нину Ургант похоронили рядом с матерью ее внука на кладбище в Комарово

Общество
Нину Ургант похоронили рядом с матерью ее внука на кладбище в Комарово
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 9 декабря. Родственники народной артистки РСФСР Нины Ургант до последнего скрывали место ее захоронения. Прощание с актрисой прошло 8 декабря в Александринском театре. Проводить Ургант в последний путь приходили все желающие. Но похороны состоялись в узком кругу.

После траурной процессии гроб с телом артистки отвезли в пригород Санкт-Петербурга. Позже стало известно, что актрису похоронили на Комаровском кладбище, где покоятся писательница Анна Ахматова, актер Андрей Краско, музыкант Сергей Курехин, а также мать телеведущего Ивана Урганта актриса Валерия Киселева.

Сейчас на могиле находится большое количество цветов, деревянный крест и табличка с годами жизни. Памятник, по всей видимости, будет установлен через год. Поклонники смогли заменить, что рядом с фотографией актрисы горит лампадка.

Нина Ургант скончалась 3 декабря в возрасте 92 лет. Место прощания в Александринском театре было выбрано неслучайно. Актриса служила в петербургском учреждении культуры с 1962 года.

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