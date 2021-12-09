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Боксер Мария Рейнгардт оценила шансы женщины в бое с мужчиной

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 20:16
Спорт
Боксер Мария Рейнгардт оценила шансы женщины в бое с мужчиной
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 9 декабря. Трехкратная чемпионка России по боксу Мария Рейнгардт порассуждала о том, насколько физическая сила мужчины и женщины может отличаться.

Рейнгардт приняла участие в брифинге на тему «Разрушат ли трансгендеры женский бокс в России и мире» в медиацентре «Патриот». Чемпионка ответила на вопрос о шансах женщины победить мужчину во время боя при условии равной подготовки спортсменов.

«Вот лично мое мнение — нет., — сказала боксер. — Вот одинаковый уровень, ну как ты победишь мужчину, вообще мужчина сильнее».

Спортсменка уточнила, что если уровень опыта, либо весовая категория бойцов разного пола отличаются, то в этом случае можно порассуждать о возможности слабого пола победить мужчину.

Боксер также назвала суммы гонораров для победительниц чемпионата России. По ее словам, за первое место спортсменка может получить 500 тысяч рублей и машину, за серебро — 250 тысяч рублей, а за третье место — 150 тысяч рублей призовых.

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