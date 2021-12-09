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Росгвардеец Абрамов попал в топ-3 лучших современных фантастов вместе с Кингом

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 18:43
Общество
Росгвардеец Абрамов попал в топ-3 лучших современных фантастов вместе с Кингом
flickr.com  /  The USO

Санкт-Петербург, 9 декабря. Сотрудник Росгвардии из Санкт-Петербурга Алексей Абрамов стал лауреатом Международной литературной премии имени Станислава Лема.

Серьезная должность в силовых структурах Северной столицы не мешает Абрамову писать фэнтезийные рассказы, достойные наград мирового уровня. Росгвардейца удостоили премии третьей степени в номинации «Фэнтези» за детскую книгу «Подземелье в облаках».

«В основе сюжета лежат приключения двух девочек, попавших в сказочный мир. Прообразами маленьких героинь стали дочери автора», — рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны.

Петербуржец вошел в топ-3 лучших современных фантастов вместе с писателями Стивеном Эриксоном и Стивеном Кингом, занявшим первое место, пишет телеканал «360». Гран-при получил английский фантаст Майкл Муркок.

Ранее режиссер перезапуска франшизы «Обитель зла» Йоханнес Робертс рассказал, что творчество Кинга сильно повлияло на создание атмосферы в Раккун-Сити. Для прототипа города-призрака был выбран старый шахтерский городок Сотбери, энергетика которого точно совпадала с произведениями американского фантаста.

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кинг абрамов топ фэнтези
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