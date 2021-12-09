Новогодняя благотворительная акция «Елка добра» стартовала в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 декабря. Петербуржцы могут присоединиться к новогодней благотворительной акции «Елка добра», которая продлится вплоть до 27 декабря.

Акция проводится в Северной столице не первый год и уже стала традиционной. В госучреждениях, торговых и бизнес-центрах устанавливаются елки с открытками, в которых написаны пожелания детей.

В этом году в Петербурге установят 23 таких елки. Дети из малообеспеченных семей, а также сироты и инвалиды уже написали свои желания на открытках в форме варежек, которые теперь развешены на «Елках добра».

Например, девятилетняя Виктория попросила у Деда Мороза подарочную карту в детский магазин, шестилетняя Кира загадала кукольный домик, а мечта двухлетнего Влада — это робот. Иногда попадаются и такие желания, как «провести весь день на катке», «отправиться в Москву» и другие.

В России также стартовала благотворительная предновогодняя акция «Елка желаний». Россияне могут принять участие в акции как в онлайн, так и в офлайн-режиме.