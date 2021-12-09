Ургант сел отдельно от отца во время панихиды по бабушке Нине из-за распоряжения «сверху»

Санкт-Петербург, 9 декабря. Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ниной Ургант прошла накануне в Александринском театре. Многие заметили, что шоумен Иван Ургант сидел во время траурной процессии отдельно от своего отца актера Андрея Урганта, что сразу породило слухи о разногласии в семье.

Смерть звезды «Белорусского вокзала» собрала в Петербурге многих известных людей, которые пришли проститься с легендарной актрисой. Для собравшихся стало неожиданностью, что самые близкие для Ургант люди — сын и внук — не общались и вообще находились по разные стороны зала.

65-летний актер дал этому простое объяснение. Оказалось, что решение о раздельной рассадке принимала администрация губернатора. «Сверху» распорядились, чтобы Андрей Ургант сел рядом с главой города.

«Во-первых, Иван был не один. Он был с супругой. Это было логично, что он сидел с ней. Это не значит, что мы, что у нас семья разделилась на два непримиримых лагеря. У нас все хорошо», — объяснил актер в разговоре с корреспондентом «КП-Петербург».

Нина Ургант скончалась 3 декабря в возрасте 92 лет. Место прощания в Александринском театре было выбрано неслучайно. Актриса служила в петербургском учреждении культуры с 1962 года.