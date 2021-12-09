Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 декабря 15:33
15:31
Экономика
ФНС России разъяснила суть нового налогового бизнес-эксперимента
15:30
Общество
Круговорот воды в природе, или Почему власти Петербурга не справляются с уборкой снега
15:27
Экономика
Украинцев предупредили о росте тарифов на газ до коммерческого уровня
15:26
Политика
Сатановский оценил резкое отрезвление Украины и Польши после переговоров Путина и Байдена
15:26
Общество
Ограничения на станции «Кировский завод» в Петербурге обернутся дискомфортом для горожан
15:25
Общество
Глава СПЧ Фадеев предложил выдавать QR-коды лицам с высоким уровнем антител к COVID-19
15:25
Общество
Пермские общественники выступили против нового закона «О такси»
15:24
Весь мир
Полицейский предостерег американцев и туристов от посещения Лос-Анджелеса
15:24
Спорт
Олимпийская чемпионка Канаева назвала имя гимнастки, не проронившей ни одной слезы
15:22
Происшествия
Момент нападения друга Панина на бывшего замминистра энергетики РФ попал на видео
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Эфир: Разрушат ли трансгендеры женский бокс в России и мире

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 15:22
Спорт
Эфир: Разрушат ли трансгендеры женский бокс в России и мире
wikipedia.org  /  Ludovic Bertron

Санкт-Петербург, 9 декабря. Пресс-конференция на тему «Разрушат ли трансгендеры женский бокс в России и мире» началась в медиацентре «Патриот». На вопросы журналистов о влиянии сексуальных меньшинств на спортивное будущее ответит спортсменка международного уровня Мария Рейнгардт.

Мужчины в женском обличье допускаются к участию в женских спортивных соревнованиях, равно как и наоборот, с позволения Международного олимпийского комитета и большинства западных стран. Для подтверждения причастности к тому или иному полу необходимо словесно заявить, что человек почувствовал себя мужчиной или женщиной.

Разрушат ли трансгендеры женский бокс в России и мире? Может ли женщина победить мужчину в равном по весу и опыту поединке? Как много девочек в России идут в традиционно мужские виды спорта — бокс, борьбу, тяжелую атлетику? Может ли бокс выполнять функции лечебной физкультуры? На эти вопросы отвечает трехкратная чемпионка России, двукратный призер чемпионата мира по боксу, преподаватель кафедры физической культуры и спорта ЛГУ им. Пушкина Мария Рейнгардт.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Эфир: Разрушат ли трансгендеры женский бокс в России и мире
бокс патриот трансгендеры
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать