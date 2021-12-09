Эфир: Разрушат ли трансгендеры женский бокс в России и мире

Санкт-Петербург, 9 декабря. Пресс-конференция на тему «Разрушат ли трансгендеры женский бокс в России и мире» началась в медиацентре «Патриот». На вопросы журналистов о влиянии сексуальных меньшинств на спортивное будущее ответит спортсменка международного уровня Мария Рейнгардт.

Мужчины в женском обличье допускаются к участию в женских спортивных соревнованиях, равно как и наоборот, с позволения Международного олимпийского комитета и большинства западных стран. Для подтверждения причастности к тому или иному полу необходимо словесно заявить, что человек почувствовал себя мужчиной или женщиной.

Разрушат ли трансгендеры женский бокс в России и мире? Может ли женщина победить мужчину в равном по весу и опыту поединке? Как много девочек в России идут в традиционно мужские виды спорта — бокс, борьбу, тяжелую атлетику? Может ли бокс выполнять функции лечебной физкультуры? На эти вопросы отвечает трехкратная чемпионка России, двукратный призер чемпионата мира по боксу, преподаватель кафедры физической культуры и спорта ЛГУ им. Пушкина Мария Рейнгардт.