Метеоролог центра «Фобос» Михаил Леус пообещал петербуржцам потепление 9 декабря

Санкт-Петербург, 9 декабря. Погода в Санкт-Петербурге сформируется под влиянием скандинавского антициклона в четверг, 9 декабря. Об этом на своем канале в мессенджере Telegram заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Согласно прогнозам синоптиков, столбики термометров в Северной столице поднимутся до отметки в −11 градусов. В Ленинградской области показатели температуры воздуха будут колебаться в пределах от −8 до −13 градусов, в некоторых районах возможно похолодание до −18 градусов. Ветер юго-восточный, его скорость составит шесть метров в секунду. Отмечается тенденция к росту показателей атмосферного давления. Оно достигнет отметки в 771 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.

«Добавлю, что среднесуточная температура вчерашнего дня в Петербурге оказалась на 10,5 градуса ниже климатической нормы», — приводит слова Леуса газета «Петербургский дневник».

Как сообщалось ранее, некоторые регионы России окажутся в эпицентре аномального холода до конца рабочей недели. Как утверждает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сильный холод накроет Архангельскую и Магаданскую области, а также Карелию и Чукотку.