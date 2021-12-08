Проект «Мегалайна» может создать в «Горской» 14 тысяч рабочих мест

Санкт-Петербург, 8 декабря. Компания «Мегалайн» разработала масштабный проект развития территории «Горская». Его лидер Олег Избяков рассказал о преимуществах и потенциальной пользе для Санкт-Петербурга в эфире, организованном Медиагруппой «Патриот».

В ходе дискуссии на тему «Как сделать Санкт-Петербург комфортным для проживания городом» Избяков отметил, что благоустройство бывшей промзоны «Горская» позволит создать новые рабочие места и облагородить ландшафт.

«Ключевой момент итогов развития этой территории по нашей программе, которую мы пытаемся реализовать, это создание рабочих мест. Более 14, 5 тысячи человек. Развитие нашей территории предполагает размещение в границах локации как инновационных центров, так и объектов лайт индастриал», — заявил он.

«Горская» должна стать крупнейшим инвестиционным проектом в Петербурге за последние десять лет. Уникальное общественное пространство появится на площади в 130 гектаров.