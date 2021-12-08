Петербург уступает Москве в инфраструктурном развитии из-за несогласованности властей

Санкт-Петербург, 8 декабря. Проблема существенного отставания Санкт-Петербурга от Москвы в плане развития транспортной инфраструктуры кроется в несогласованности властей, заявила консультант-аналитик Елена Прозорова в студии медиацентра «Патриот».

Российская столица на этой неделе ввела в эксплуатацию сразу десять станций метро. В городе на Неве такое же количество станций планируют открыть только к 2036 году. При этом Смольный обещает выделить 150 млрд рублей на строительство подземки, но когда произойдет расширение, пока неизвестно.

Отставание от Москвы в инфраструктурных проектах связано с нехваткой финансирования. Ситуация изменится, но необходимо, чтобы государство, как на федеральном уровне, так и на местном, поддерживало проект строительства метрополитена в дальнейшем, отметила Прозорова.

В свою очередь руководитель регионального центра ЖКХ контроль в Санкт-Петербурге Алла Бредец считает, что городским властям не хватает смелых решений, способности договориться с федеральным центром, чтобы получить субсидирование. Например, региональный проект «Формирование комфортной городской среды» не финансируется из госказны, а реализуется исключительно за счет местного бюджета.