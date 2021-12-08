Фестиваль болельщиков во время финала ЛЧ состоится на Дворцовой площади Петербурга

Санкт-Петербург, 8 декабря. Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге станет местом проведения фестиваля болельщиков во время финальной игры Лиги чемпионов УЕФА 28 мая 2022 года. Об этом заявил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

По словам Пиотровского, план проведения Фестиваля чемпионов будет представлен в ближайшее время. Он отметил, что финал футбольного турнира станет частью празднования Дня города, который отмечается 27 мая.

Мероприятия для футбольных болельщиков будут организованы у спорткомплекса «Юбилейный» и в Парке 300-летия, заявил представитель Смольного. По его словам, власти города выделили около 288 млн рублей на проведение мероприятий, связанных с финалом ЛЧ в Петербурге.

Ранее сообщалось, что во время финальной игры ЛЧ на «Газпром Арене» будет использована система Fan ID. Об этом заявил глава оргкомитета финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 Алексей Сорокин.