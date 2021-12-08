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Политолог Марков назвал преувеличенными угрозы санкций США против России из-за Украины

Политика
Политолог Марков назвал преувеличенными угрозы санкций США против России из-за Украины
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 8 декабря. Президент США Джо Байден в ходе разговоров с российским лидером Владимиром Путиным пытался угрожать Москве новыми санкциями из-за Украины. Однако у страха глаза велики, а реальная опасность ничтожна, заявил политолог Сергей Марков

В ходе прямого эфира пресс-центра Медиагруппы «Патриот» член Общественной палаты РФ на пальцах объяснил, почему россиянам не стоит опасаться очередных нападок со стороны Белого дома. Основные тезисы Байдена сводились к очередным ограничениям «Северного потока — 2», отключению России от платежной системы SWIFT и возможного торгового эмбарго на нефть и газ. Однако ничто из вышеперечисленного не сможет навредить Москве в той мере, в какой на это рассчитывает Вашингтон, объяснил эксперт.

«Вопрос "Северного потока — 2" сильно преувеличен, даже если сейчас не будет (запуска. — Прим. ФАН) — труба-то все равно останется. Что касается SWIFT — никто не может в точности сказать, какие будут последствия, поэтому я думаю, что это не очень сильные санкции. Да и нет на них возможности. Ну, а на кибератаки и ответ может быть», — объяснил гость пресс-центра ничтожность угроз Байдена в адрес Путина из-за Украины.

Политолог Марков назвал преувеличенными угрозы санкций США против России из-за Украины
Федеральное агентство новостей / Вячеслав Дружинин

Что касается возможного эмбарго на нефть и газ, то спрос на энергоресурсы во всем мире продолжает расти, и США «стреляют себе в колено», пытаясь ввести против России ограничения. На нефть и газ в любом случае найдутся покупатели, уверен Марков, поэтому в убытке Москва не останется.

«Если будет запрещено покупать нефть и газ, мы просто переориентируем экспорт на другие рынки. Будем продавать Китаю, и ничего страшного не произойдет», — заключил Сергей Марков.

Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена прошли 7 декабря в формате видеоконференции и длились более двух часов. По итогам встречи Кремль и Белый дом опубликовали пресс-релизы, однако их содержание радикально отличается.

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