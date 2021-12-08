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Транспортно-пересадочный узел в Петербурге обеспечит работой не менее 30 тысяч человек

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 16:21
Общество
Транспортно-пересадочный узел в Петербурге обеспечит работой не менее 30 тысяч человек
Невские Новости  /  Виктор Сухоруков

Санкт-Петербург, 8 декабря. Строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в районе станции метро «Старая деревня» положительно отразится на состоянии Санкт-Петербурга и обеспечит горожан работой. Об этом заявил лидер проекта создания ТПУ ООО «Мегалайн» Александр Коломин.

Создание ТПУ близ станции метро «Старая Деревня» обусловлено тем, что в данном районе отмечается сильная маятниковая миграция населения в утренние часы с наземного транспорта, утверждает Коломин. Реализация проекта позволит сделать пересадку с одного вида транспорта на другой более комфортной. Кроме того, транспортно-пересадочные узлы создадут новые рабочие места.

«Мы предполагаем, что в тех локациях, в которых будут реализованы ТПУ, будут созданы как минимум 30 тысяч рабочих мест. Для города это солидные цифры. Бюджетная эффективность за период реализации проекта, включая дату ввода в эксплуатацию по каждому из узлов, составит порядка 150 миллиардов рублей только налоговых отчислений», — заявил лидер проекта на пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот».

Коломин заявил, что потенциальным местом для создания транспортно-пересадочного узла также является станция метро «Улица Дыбенко». Ей пользуются жители агломерации Кудрово, соединенной с административной частью Санкт-Петербурга единственной дорогой. По мнению специалиста, данный узел будет способствовать транспортной разгрузке.

Как сообщалось ранее, всего на территории Северной столицы планируют построить 60 транспортно-пересадочных узлов. Перемещение для жителей и гостей Северной столицы по городу станет максимально комфортным.

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проект рабочие места транспортно-пересадочный узел
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