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Проект компании «Мегалайн» превратит «Горскую» в современный и креативный кластер

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 16:20
Общество
Проект компании «Мегалайн» превратит «Горскую» в современный и креативный кластер
пресс-служба ООО «Мегалайн»

Санкт-Петербург, 8 декабря. Благоустройство бывшей промзоны «Горская» станет крупнейшим инвестиционным проектом в Петербурге за последние десять лет, а на площади в 130 гектаров создадут уникальное общественное пространство.

Реализацией проекта займется строительная компания «Мегалайн». В конкурсе на разработку архитектурно-градостроительных решений могут принять участие профессиональные организации, консорциумы и специалисты мирового уровня.

«Наш проект призван превратить территорию "Горская" в современный, соответствующий всем требованиям кластер, который будет состоять из основных драйверов развития. Мы обратим особое внимание на выполнение всех действующих нормативов, и мы будем их даже превышать в целях обеспечения комфортной среды для горожан», — рассказал лидер проекта развития территории «Горская» ООО «Мегалайн» Олег Избяков на пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

Проект компании «Мегалайн» превратит «Горскую» в современный и креативный кластер
пресс-служба ООО «Мегалайн»

Благоустройство «Горской» положительно повлияет не только на облик Северной столицы, но и сыграет важную роль в решении многих проблем. В первую очередь реализация проекта благоприятно скажется на формировании так называемого «серого пояса» вокруг города, транспортной инфраструктуры, хаотичной массовой застройки и так далее.

«Проект нацелен не столько на выполнение жилой функции, сколько на сохранение промышленной. При этом необходимо развить "Горскую" во что-то новое, современное, где можно будет и время провести, и поработать, и получить удовольствие. И транспортную инфраструктуру к этой территории мы, естественно, планируем подключать», — добавила консультант-аналитик Елена Прозорова.

Представители компании «Мегалайн» ранее приняли участие в круглом столе в петербургском Доме ученых имени Горького, посвященном развитию территории «Горская». Они обсудили планы преобразовать свалку и улучшить экологическую ситуацию в регионе.

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петербург развитие инфраструктура мегалайн проект горская
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