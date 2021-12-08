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Пиотровский рассказал о тратах Петербурга на проведение финала Лиги чемпионов

Спорт
Пиотровский рассказал о тратах Петербурга на проведение финала Лиги чемпионов
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 8 декабря. Вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский рассказал, сколько денег будет выделено на проведение финала Лиги чемпионов на «Газпром Арене».

Петербург продолжает подготовку к проведению первого в истории финального матча Лиги чемпионов, который пройдет 28 мая 2022 года. Вице-губернатор города на Неве Борис Пиотровский рассказал журналистам издания «Чемпионат», что местом проведения Фестиваля болельщиков станет Дворцовая площадь. Он также раскрыл размер затрат на проведение финала турнира.

«288 миллионов рублей выделено Питером на финал Лиги чемпионов. Сумма может меняться, надо многое обсуждать, доводить до конца все планы. Время у нас еще есть. Готовимся к финалу с расчетом на 100% заполняемость. Если ситуация позволит, то так оно будет», — подчеркнул Пиотровский.

Ранее Олег Матыцин заявил, что Россия готова во второй раз стать страной-хозяйкой Олимпиады. Впервые Игры прошли в РФ в 2014 году.

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петербург бюджет лига чемпионов пиотровский траты
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