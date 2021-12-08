Суровые морозы покинут Петербург к концу недели

Санкт-Петербург, 8 декабря. Морозы отступят к концу текущей недели, и в Санкт-Петербург придет потепление. Об этом рассказал метеоролог Юрий Куткевич.

Морозы сохранятся в Северной столице в течение двух дней. Низкие температуры продержатся в городе до 10 декабря. Днем 8 декабря столбики термометров в городе покажут от 13 до 15 градусов мороза. Также сильный холод ожидается в ночь на 10 декабря. При этом днем температура не опустится ниже −10 градусов, подчеркнул Куткевич в беседе с kp.ru.

Потепление придет в Санкт-Петербург 12 декабря. Столбики термометров в дневное время покажу до +2 градусов. Такая погода продержится в городе в течение недели, подытожил синоптик.

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус ранее рассказал о погоде в Ленинградской области на 8 декабря. Температура воздуха в регионе опустится до 16 градусов мороза.