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Эксперт по транспорту Коломин обозначил главные проблемы с зимними дорогами в Петербурге

Общество
Эксперт по транспорту Коломин обозначил главные проблемы с зимними дорогами в Петербурге
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Смена сезонов не может быть оправданием резкого ухудшения ситуации на дорогах, и эту проблему должен решать в первую очередь город. Таким мнением в беседе с корреспондентом ФАН поделился лидер проекта создания транспортно-пересадочных узлов ООО «Мегалайн» Александр Коломин.

Последние полторы недели стали для петербуржцев настоящим испытанием, ведь город на Неве в очередной раз не был должным образом подготовлен к зиме. Особая боль настигла автомобилистов: многочасовые пробки на магистралях и заторы на мелких улицах, повсеместные ДТП и массовое недовольство водителей. Другим участникам дорожного движения — пешеходам — к слову, ненамного лучше.

«Сезонность и климатические условия — не есть оправдание того, что у нас вдруг резко ухудшилось состояние дорог или стало некомфортно передвигаться. Это же происходит каждый год, у нас сезонность сменяет друг друга. То, что, к сожалению, город в течение последних нескольких десятилетий не может создать людям условия, действительно кардинально отличающиеся от тех, что были, — это большая проблема, которую нужно решать. Но решать должен в первую очередь сам город своей волей, — делится точкой зрения Александр Коломин. — Таким образом, чтобы профильные комитеты, получив соответствующие указания, выступили бы инициаторами изменений и предложений по оптимизации дорожно-транспортной инфраструктуры, созданию комфортных условий для пассажиров, для пешеходов, для точечных решений проблем в определенных районах».

Эксперт по транспорту Коломин обозначил главные проблемы с зимними дорогами в Петербурге
Невские Новости / Анастасия Барашкова

По словам эксперта, формулировка о нехватке средств уже не может быть отговоркой, когда дело касается благоустройства города и комфорта его жителей, особенно в непростой холодный сезон. Власти Петербурга вполне способны привлекать федеральные средства — путем займов или субсидирования — или же средства частных инвесторов.

«Безусловно, для этого не хватает лишь подосновы — воли и соответствующих изменений в действующие законодательные акты, которые бы позволили привлекать внешних инвесторов, а также более гибко привлекать соответствующее федеральное финансирование и регламентировать использование этих средств, — говорит эксперт. — Это все решаемо, безусловно. В Москве же это решаемо, хотя мегаполис намного больше, чем наш любимый город. […] В Москве есть выработанный механизм, когда инвестор понимает, что он вложит не зря свои деньги: ему либо компенсируют эти затраты по оптимизации территорий или улучшению транспортной инфраструктуры, либо предоставят возможность реализовать какой-то проект для того, чтобы в этом проекте заработать. Почему бы не сделать это в Санкт-Петербурге? Механизмы есть, просто их нужно реновировать. И для этого необходимы, естественно, воля и поручения ответственных. И желание».

Эксперт по транспорту Коломин обозначил главные проблемы с зимними дорогами в Петербурге
Невские Новости / Наталья Казакова

Ранее ФАН сообщал, что у жителей Северной столицы накопилось множество вопросов по поводу уборки снега и гололеда на дорогах. Горожане готовы самостоятельно выйти с лопатами на улицы, к тому же некоторые из них предлагают ввести штрафы чиновникам за такую подготовку к зиме.

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