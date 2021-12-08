Политолог Конфисахор рассказал о последствиях образования снежных куч на дорогах Петербурга

Ситуация на петербургских дорогах не добавляет плюсов тем структурам, которые отвечают за уборку снега. Об этом в интервью ФАН заявил политолог и кандидат психологических наук Александр Конфисахор.

Прошедший через Санкт-Петербург циклон «Бенедикт» всего за два дня (29–30 ноября) оставил в городе столько снега, что его хватило для создания транспортного коллапса. Пробки достигли десятибалльных значений, а Московское шоссе оказалось заблокировано на целых двое суток.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

«Коммунальные службы оказались не готовы — надо это объективно признать и не сваливать все на погоду и низвергнувшиеся небеса, — заметил Конфисахор. — Санкт-Петербург отличается тем, что снег тут появляется неожиданно — и с наступлением холодных месяцев ждать его надо все время».

Ученый призвал чиновников не перекладывать ответственность на «нерадивых автомобилистов» и не заявлять о том, как «все неожиданно произошло».

Невские Новости / Любовь Тервинская

«Всему виной непрофессионализм органов власти как на уровне города, так и на уровне районов, — заявил эксперт. — И, на мой взгляд, так плохо, как в этом году, город не убирали уже десять лет! Конечно, следует сделать поправку на то, что все плохое быстро забывается, но прошел всего один действительно крупный снегопад, и я вот не вижу, чтобы его «плоды» уже были убраны».

Тем не менее собеседник ФАН отдал должное коммунальщикам, отметив, что с проезжей части «снег сгребается».

Федеральное агентство новостей /

«И тут же его сваливают в кучу на первую полосу движения, — добавил Конфисахор. — При этом надо понимать, что если речь идет о какой-то центральной магистрали, то это означает, что кучи эти лежат на полосе, специально выделенной для общественного транспорта! Ну и в любом случае, какой бы ни была дорога, ее просвет сильно сужается».

Ученый подчеркнул, что эти «снежные горы», оставленные прямо на дорогах, создают аварийные ситуации, поскольку «в темноте их попросту можно не увидеть».

ФБА «Экономика сегодня» /

«Ну и, конечно же, они сильно затрудняют движение — причем настолько, что человек, которому на легковом автомобиле из точки «А» в точку «Б» при нормальной ситуации можно добраться за 20 минут, теперь добирается за 1 час 40 минут, — сказал эксперт. — И это, конечно, не добавляет плюсов тем структурам, которые отвечают за уборку снега».

Ранее житель Купчино поделился подробностями выживания в «районе-сугробе».