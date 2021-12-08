Актер Иван Краско вынужден сидеть дома из-за плохой уборки улиц от снега в Петербурге

Народному артисту России Ивану Краско 91 год. Из-за нерасторопной и неорганизованной работы коммунальщиков актер вынужден сидеть дома. Нечищеные тротуары, снежные кучи во дворах и гололедица вынудили актера отказаться от прогулок на свежем воздухе. Об этом Иван Краско рассказал в беседе с ФАН.

«Меня удручают эти сугробы. Господи боже мой, у нас тут ноги сломать можно на Фонтанке, безопасно не пройти. Страшно, что скользко и сугробы. А у меня ведь еще со зрением проблемы, поэтому мне очень неловко. Из-за этого нынче я не шибко прогуливаюсь. И стараюсь не выходить на улицу. В общем, есть, конечно, проблемы. У нас к сожалению, с уборкой улиц какая-то беда», — рассказал о наболевшем артист.

Невские Новости / Тильда Котлинская

Свой дом ненадолго актер покинул лишь единожды — 8 декабря. Краско не смог не проводить в последний путь Нину Ургант. Поэтому на свой страх и риск отправился на церемонию прощания с популярной советской и российской актрисой Ниной Ургант.

Накануне политик Михаил Амосов обратил внимание на недочеты в работе коммунальщиков Санкт-Петербурга. Главная проблема и основные жалобы — пешеходная часть не только не убрана, но и не обработана ото льда — ходить по-прежнему очень тяжело.