Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 16:41
16:40
Экономика
Изображения нового внедорожника Amarok от Volkswagen появились в Сети
16:39
Политика
Зеленский заявил о позитивном отношении к переговорам Байдена и Путина
16:37
Экономика
Центробанк может изменить условия выдачи кредитов для россиян после Нового года
16:36
Армия
Белоруссия пригрозила Украине ответными учениями на границе
16:33
Технологии
Московские адвокаты делают ставку на искусственный интеллект
16:29
Экономика
Чубайс оценил вероятность сокращения энергопотребления при энергопереходе
16:27
Общество
Мария Шукшина рассказала о блокировке своего канала на YouTube
16:26
Политика
Сенатор Косачев назвал нелепыми домыслами заявление Нуланд о «восстановлении» СССР
16:26
Политика
Политолог Маркин заявил, что «марионеточная» власть в Киеве создает угрозы безопасности России
16:25
Происшествия
Следователи провели обыски в офисе компании «Ремстройфасад» в Петербурге
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Актер Иван Краско вынужден сидеть дома из-за плохой уборки улиц от снега в Петербурге

Общество
Актер Иван Краско вынужден сидеть дома из-за плохой уборки улиц от снега в Петербурге
teatrvfk.ru  /  Официальный сайт театра им. В.Ф. Комиссаржевской

Народному артисту России Ивану Краско 91 год. Из-за нерасторопной и неорганизованной работы коммунальщиков актер вынужден сидеть дома. Нечищеные тротуары, снежные кучи во дворах и гололедица вынудили актера отказаться от прогулок на свежем воздухе. Об этом Иван Краско рассказал в беседе с ФАН.

«Меня удручают эти сугробы. Господи боже мой, у нас тут ноги сломать можно на Фонтанке, безопасно не пройти. Страшно, что скользко и сугробы. А у меня ведь еще со зрением проблемы, поэтому мне очень неловко. Из-за этого нынче я не шибко прогуливаюсь. И стараюсь не выходить на улицу. В общем, есть, конечно, проблемы. У нас к сожалению, с уборкой улиц какая-то беда», — рассказал о наболевшем артист.

Актер Иван Краско вынужден сидеть дома из-за плохой уборки улиц от снега в Петербурге
Невские Новости / Тильда Котлинская

Свой дом ненадолго актер покинул лишь единожды — 8 декабря. Краско не смог не проводить в последний путь Нину Ургант. Поэтому на свой страх и риск отправился на церемонию прощания с популярной советской и российской актрисой Ниной Ургант.

Накануне политик Михаил Амосов обратил внимание на недочеты в работе коммунальщиков Санкт-Петербурга. Главная проблема и основные жалобы — пешеходная часть не только не убрана, но и не обработана ото льда — ходить по-прежнему очень тяжело.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Актер Иван Краско вынужден сидеть дома из-за плохой уборки улиц от снега в Петербурге
санкт-петербург иван краско смольный нина ургант снежный коллапс снежный апокалипсис снежный занос петербург замело
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать