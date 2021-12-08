Владимир Мединский назвал уход Нины Ургант невосполнимой утратой и окончанием эпохи

Санкт-Петербург, 8 декабря. Помощник президента РФ Владимир Мединский выразил соболезнования в связи с уходом из жизни актрисы Нины Ургант. Телеграмму с его речью зачитали на церемонии прощания с выдающейся артисткой.

Ургант была удивительно светлой, обаятельной женщиной и глубокой талантливой актрисой, заявил Мединский. По его словам, пережив в юности ужасы оккупации, Нина Ургант умела как никто другой дарить веру в лучше.

«Песня «Десятый наш десантный батальон» в ее исполнении более полувека остается одним из символов Дня Победы», — отметил помощник президента.

Долгие годы Нина Ургант преданно служила отечественной культуре и сохраняла верность Северной столице и легендарному Александринскому театру. Все ее героини отличались житейской мудростью и предельной честностью, затрагивая самые тонкие струны человеческой души, заявил Мединский. По его словам, для миллионов россиян ее уход является невосполнимой утратой и окончанием целой эпохи.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Нина Ургант была актрисой необыкновенного таланта и обладала бесконечной преданностью к профессии, а созданные ею в театре и кино незабываемые образы снискали всенародную любовь и стали примером высокого мастерства для многих поколений артистов.